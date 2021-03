David bloedde dood door messteek in zijn dij: “Familie wil dat daders streng gestraft worden”

Is de moord op David Polfliet (42) in Beveren ingegeven door homohaat? Op die cruciale vraag is er voorlopig nog geen antwoord. Maar de jonge daders hadden vermoedelijk niet de intentie om te doden. De autopsie zou de piste van een uit de hand gelopen schermutseling onderschrijven. David bloedde dood doordat een slagader werd geraakt bij een messteek in zijn dijbeen.

De drie tieners van amper 16 en 17 jaar uit Beveren en Antwerpen verschenen gisteren opnieuw voor de jeugdrechtbank. Die besliste hun verblijf in de gesloten instelling van Everberg met één maand te verlengen. Over het motief willen noch het parket, noch hun advocaten iets kwijt. Er zijn echter wel steeds meer aanwijzingen dat het om een mislukte beroving zou gaan. De autopsie zou die piste onderschrijven, aldus een betrouwbare bron.

Quote De advocaten van de familie van David Polfliet vinden het voorbarig om te spreken over homohaat

Het lichaam van David Polfliet vertoonde verschillende verwondingen als gevolg van een vechtpartij, maar de doodsoorzaak blijkt een messteek in het dijbeen. Daarbij werd een slagader geraakt en bloedde het slachtoffer ter plaatse dood. David werd via een datingapp voor homo's naar een park in Beveren gelokt. Hij was niet het eerste slachtoffer van de jonge daders. Minstens twee andere homoseksuele mannen werden eerder al beroofd en bedreigd met een mes.

Martelaar

De advocaten van de familie van David Polfliet vinden het voorbarig om te spreken over homohaat. "Laat ons eerst het onderzoek afwachten", zegt Laurent De Clercq. "De familie voelt zich enorm gesteund en getroost door de grote betrokkenheid in de samenleving, maar dat David nu als een martelaar wordt opgevoerd, helpt hun zaak niet vooruit. Uiteraard is gaybashing een belangrijk maatschappelijk probleem en een debat hierover moet zeker gevoerd worden, maar dan wel pas als er elementen zijn die hierop wijzen. Op dit moment vraagt de familie vooral wat meer sereniteit zodat ze aan het rouwproces kan beginnen."

Over de kwalificatie moord of doodslag willen ze zich evenmin uitspreken. "Maar de omstandigheden waarin David om het leven is gekomen, zijn verschrikkelijk. De familie wil dan ook dat de daders streng gestraft worden en is de piste van een 'uithandengeving' daarom niet ongenegen", laat hun advocaat nog weten. In dat scenario worden de verdachten als volwassenen berecht en riskeren ze een zwaardere straf.

