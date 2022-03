Dave De Kock vier uur ondervraagd door Belgische speurders

De Croo: “We leven vandaag in een ander Europa. Ook wij zullen de gevolgen van deze oorlog voelen”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) waarschuwt er dinsdag voor dat ook ons land in een nieuwe realiteit is terechtgekomen door de oorlog in Oekraïne. Ook wij zullen de gevolgen van de Russische invasie voelen, zei hij. Tegelijkertijd is de eenheid en dus de kracht van Europa momenteel zeer sterk, benadrukte de premier. “Hoe de komende weken zich zullen ontwikkelen, weten we niet. Wat wel duidelijk is, is dat we veel partners hebben. Die collectieve reactie is de beste garantie die wij hebben ten opzichte van onze veiligheid.”

