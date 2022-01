Dave De Kock liet zaterdag lichaam van Dean achter in duingebied, hij verzet zich tegen overlevering aan België

Uit het politieonderzoek blijkt dat Dave De Kock in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 januari omstreeks middernacht aankwam in de Nederlandse provincie Zeeland. De Kock liet het lichaam van de 4-jarige Dean Verberckmoes zaterdag al achter in duingebied, zo bericht de Nederlandse politie. De politie is op zoek naar camerabeelden die kunnen duidelijk maken of Dean in de auto van De Kock zat. De Kock verzet zich tegen zijn overlevering aan ons land.

Afgelopen maandag werd De Kock in Meerkerk aangetroffen. Hij wordt verdacht van de ontvoering en betrokkenheid bij de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Het stoffelijk overschot van Dean werd diezelfde avond aan de rand van de Oosterschelde op Neeltje Jans (Vrouwenpolder) gevonden.

De Belgische en Nederlandse speurders beslisten gisteren op een coördinatievergadering in Bergen op Zoom dat de vervolging van De Kock voor de dood van Dean in ons land zal plaatsvinden, maar het Nederlandse deel van het onderzoek gaat intussen verder.

Route

De Kock reed in een lichtgrijze Peugeot 206, voorzien van het Belgische kenteken 2-ARC-250. Hij blijkt bij Sint Jansteen de Belgisch-Nederlandse grens overgekomen te zijn en vervolgens door de Westerscheldetunnel te zijn gereden.

Volledig scherm De verdachte reed in een lichtgrijze Peugeot 206 met kenteken 2-ARC-250. © Nederlandse politie

Sint Jansteen, de plaats waar De Kock de grens overstak, ligt op een tiental kilometer van het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas, waar De Kock en zijn vriendin R.W. woonden. R.W. is afkomstig van Sint Jansteen. De Kock en Dean werden woensdag 12 januari om 10.30 uur voor het laatst gezien in de Dalstraat in Sint-Niklaas.

Vervolgens heeft de man zijn weg vervolgd naar Koudekerke, waar hij enkele uren heeft verbleven. In die nacht blijkt hij ook in Vlissingen te zijn geweest. Daarnaast is hij in de vroege ochtend van zaterdag 15 januari ook enkele uren in Middelburg geweest en is hij enkele keren teruggekeerd naar Koudekerke. Het is niet bekend of al die tijd ook het vierjarige jongetje Dean bij hem was.

Na het laatste korte bezoek aan Koudekerke is de verdachte zaterdagmiddag naar Neeltje Jans gereden, waar hij het slachtoffertje heeft achtergelaten. Hierna verliet hij de provincie Zeeland.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Oproep

De Nederlandse politie is op zoek naar camerabeelden van de route die De Kock heeft afgelegd. “Hebt u camerabeelden, die corresponderen met deze tijdstippen? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het WhatsAppnummer 06 - 1220 7006. Of u belt anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000)”, zo staat op de website van de Nederlandse politie te lezen. Mensen met meer informatie kunnen ook een tipformulier invullen, waarbij ze de mogelijkheid krijgen om foto’s of video’s toe te voegen.

In het belang van het onderzoek zal er verder geen inhoudelijk nieuws over het onderzoek door de politie naar buiten worden gebracht.

Volledig scherm Dean Verberckmoes (4) © Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Verzet tegen overlevering

De Kock, die in België berecht zal worden voor de ontvoering en dood van Dean Verberckmoes, verzet zich tegen de overlevering aan ons land. Dat meldt het Nederlandse openbaar ministerie. De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de 4-jarige jongen.

De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering voor moord op en de ontvoering van Dean. “De Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam zal beslissen of de overlevering wordt toegestaan. Die zitting is binnen zestig dagen. Tot die tijd blijft de man in overleveringsdetentie”, aldus het Openbaar Ministerie.

De verdachte verscheen vandaag voor de officier van justitie in Amsterdam. Die heeft hem aangehouden en in overleveringsdetentie geplaatst. “Met deze voorgeleiding is in feite de overleveringsprocedure gestart”, meldt het Arrondissementsparket Amsterdam. “Volgende week vrijdag 28 januari zal de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank de beslissing van de officier van justitie toetsen. De rechtbank zal dan beslissen of de man in overleveringsdetentie blijft.”

Herbekijk ook. RECONSTRUCTIE. Dit gebeurde in dagen na verdwijning Dean: