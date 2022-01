Dave De Kock liet lichaam van Dean zaterdag achter in duingebied, politie zoekt camerabeelden van route

Vervolgens heeft de man zijn weg vervolgd naar Koudekerke, waar hij enkele uren heeft verbleven. In die nacht blijkt hij ook in Vlissingen te zijn geweest. Daarnaast is hij in de vroege ochtend van zaterdag 15 januari ook enkele uren in Middelburg geweest en is hij enkele keren teruggekeerd naar Koudekerke. Het is niet bekend of al die tijd ook het vierjarige jongetje Dean bij hem was.