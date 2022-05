Datalek ontmaskert 191.000 buitenlandse eigenaars van vastgoed in Dubai

Vlaming (27) opgepakt na 'stunt' op internet, ouders smeken dat België uitleve­ring aan VS tegenhoudt: “22 jaar cel? Sommige moorde­naars krijgen niet zo veel”

Zijn ouders willen maar één eindejaarsgeschenk. “Dat Kevin zo snel mogelijk terug bij ons thuis in Mechelen is.” Hun 27-jarige zoon zit in de gevangenis in Milaan - op vraag van het Amerikaanse gerecht. Bijna vijf jaar terug slaagde de jonge computernerd erin om vliegtickets op de website van American Airlines te reserveren en te doen alsof hij ze had betaald. Kevin gebruikte geen enkel ticket en deed het puur uit verveling en voor de kick. Hij riskeert nu wel 22 jaar gevangenis in Texas, de thuisbasis van de vliegmaatschappij.

