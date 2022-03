Databank registreerde vorig jaar recordaantal katten

Baarle-Hertog Nederland­se politie neemt Kempense taxibus in beslag na dood van 4-jarige jongen in Baar­le-Nas­sau

De Nederlandse politie heeft de taxibus in beslag genomen die dinsdagnamiddag betrokken was bij een dodelijk ongeval in de enclavegemeente Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. Daarbij kwam een 4-jarige jongen om het leven. Het gaat om een voertuig van een Kempense maatschappij die mindervaliden vervoert.

23 maart