“Dat zijn geen mensen, dat zijn beesten” Luister naar de Kroongetuigen: De Cafémoorden

29 september 2003 is een datum die bij veel Geraardsbergenaars voor altijd in het geheugen gegrift staat. Die nacht vond, op de Markt van Geraardsbergen, een gruwelijke roofmoord plaats in café Het Vraagteken. Drie jonge mensen werden er, voor nauwelijks 3600 euro, door twee broers in geldnood vermoord. In De Kroongetuigen vertellen de speurders die het onderzoek voerden en de nabestaanden van de slachtoffers het verhaal van de dramatische gebeurtenissen van die nacht. Ze proberen vooral een antwoord te vinden op de vraag waarom de daders zo koelbloedig en genadeloos te werk gingen.