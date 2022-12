"Dat RSV, corona en griep tegelijk rondgaan, verwacht ik voortaan elke winter": deze combi-zelftest spoort 3 ziektes op

Griep, corona én RSV doen de ronde tijdens de feestdagen, maar nu is er een test die we zelf kunnen doen voor al deze virussen tegelijk. All I want for Christmas is een SARS-CoV-2- en Influenza A/B- en RSV-combotestkit? Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica legt uit.