Zo warm is het op de festival­wei­de: langer aanschui­ven voor water dan bier

Ook op Pinkpop in Nederland is het puffen en zweten met temperaturen tot 30 graden. Perfect festivalweer zou je kunnen zeggen, of toch een beetje te warm? De organisatie deelt alvast op 3 plaatsen gratis water uit, maar dat blijkt niet genoeg. Veel festivalgangers hopen alvast snel op beterschap, want momenteel is het er langer aanschuiven voor water dan een fris pintje bier.

17 juni