Dashcam filmt hoe laagvlieger inhaalt via pechstrook E34

Verdachte van een van de schietpar­tij­en in Molenbeek aangehou­den

Een verdachte van een van de schietpartijen de voorbije weken in Sint-Jans-Molenbeek is aangehouden op 18 juni en zit op dit moment in voorlopige hechtenis. Dat zegt het parket van Brussel donderdag, dat een bericht van nieuwssite Sudinfo bevestigt. Het zou gaan om de schietpartij van 2 juni in de Opzichterstraat in Molenbeek.

14 juli