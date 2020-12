Dany Verstraeten verrast Wetstraaticoon Dirk Van den Bogaert (67) tijdens diens laatste live-interventie

Van den Bogaert leek heel even van zijn melk, maar liet dit amper merken. Hij bevestigde dat hij voor VTM NIEUWS de wekelijkse politieke gast op zondag blijft voorbereiden. “En wie is onze politieke gast dan? Dat is minister Frank Vandenbroucke.” “Nee”, repliceerde Verstraeten. “Die zit mee in het complot. De minister is zaterdagavond bij ons op antenne, volgende zondag ben jij onze centrale gast om samen uitgebreid terug te kijken op je carrière.” Nu was de journalist wel aardig verrast. “Je kan Dirk Van den Bogaert wel weghalen uit de Wetstraat, maar je haalt de Wetstraat niet weg uit Dirk Van den Bogaert, en dat is een goede zaak”, besloot Verstraeten.