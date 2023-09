Dany Verstraeten presenteert vanavond zijn laatste VTM-nieuws: “De ene dag was ik een verstandige collega, de volgende dag plots een onnozelaarke”

Delhaize-CEO gaat zélf in gesprek met vakbonden, die sceptisch reageren: “Niets belet een overnemer de helft van z’n personeel buiten te smijten”

Exact een half jaar nadat Delhaize z’n overnameplan voor alle 128 vestigingen in eigen beheer bekendmaakte, treedt CEO Xavier Piesvaux opnieuw op de voorgrond. Donderdag zal hij voor het eerst een overleg met de vakbonden persoonlijk bijwonen. Al wil dat niet zeggen dat er van een toenadering sprake is. Aan vakbondszijde wordt immers getwijfeld of niemand anders de plak zwaait over het dossier.