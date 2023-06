Dante (9) staat op de eerste rij bij Bruce Springsteen en gaat met souvenir naar huis: “Ik heb staan springen van blijdschap”

Dante Van Der Borght is nog altijd niet helemaal bekomen van wat er zondag in Landgraaf is gebeurd. De 9-jarige uit Denderleeuw stond met zijn mama en papa op de eerste rij bij het optreden van Bruce Springsteen, wanneer ‘The Boss’ zijn kleine fan ineens opmerkt en met een onvergetelijk souvenir huiswaarts stuurt. “Maar op school heb ik er nog niets over verteld, want niemand van mijn vrienden kent Bruce Springsteen.”