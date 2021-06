Dansen op trouwfeest nog niet voor meteen

Opnieuw kindje gevonden in Antwerpse vondelin­gen­schuif: “Heel emotioneel intens moment”

11:34 Enkele weken geleden werd een baby’tje, dat de schuilnaam ‘Finn’ kreeg, gevonden in de vondelingenschuif in de Helmstraat in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is de wettelijke voogd van het kindje, en laat weten dat het kindje gezond en wel is: “Finn wordt professioneel omringd met de beste zorg.”