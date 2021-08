Dansen op café mag dan toch weer vanaf 1 september dankzij achterpoortje in Ministerieel Besluit

Mogen we vanaf 1 september dan toch dansen in cafés? Het nieuwe Ministerieel Besluit voorziet een achterpoortje. “Maar het mag wel alleen als het met een uitnodiging is”, verduidelijkt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Maar dat mag ook even goed een berichtje of een online privé-evenement zijn.

Dansen: vanaf 1 september mag het weer, zo besliste het overlegcomité een dikke week geleden. Tenminste: op huwelijksfeesten, familiebijeenkomsten, buurtfestijnen of andere privé-aangelegenheden. Op café moet iedereen wél nog braaf op z’n stoel blijven zitten. Of dat was toch hoe de politiek het afgelopen vrijdag communiceerde. In de horeca zouden woensdag bijna alle regels verdwijnen. Geen sluitingsuur, geen limiet op het aantal tafelgenoten en aan de toog hangen mag ook weer. Alleen tijdens het rondwandelen in het etablissement, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan, moesten klanten nog een mondmasker op. En om de dansbenen los te gooien op café was het nog te vroeg, klonk het toen.

Maximaal met 199 mensen dansen

Maar in het nieuwe Ministerieel Besluit dat donderdag gepubliceerd werd, is er duidelijk een achterpoortje. In een café kan namelijk binnen wél een dansfeest doorgaan, zonder mondmaskers, zonder social distancing of andere horecaregels, òòk zonder Covid Safe Ticket. Op twee belangrijke voorwaarden: dat er minder dan 200 personen aanwezig zijn én dat het een private bijeenkomst is, op een individuele uitnodiging. Dat bevestigt het kabinet van federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Quote Een publiek Fa­cebook-evenement voldoet wel niet aan de voorwaarde ‘privaat’. Kabinet van minister Annelies Verlinden (CD&V)

Maar die voorwaarden werpen heel wat nieuwe vragen op. Wat een ‘individuele uitnodiging’ is bijvoorbeeld. Dat moet helemaal geen klassieke brief in de brievenbus zijn. Het kan even goed een mail, een snel gestuurd Whatsapp-berichtje of een Facebook-evenement zijn. “Maar een publiek Facebook-evenement voldoet wel niet aan de voorwaarde ‘privaat’”, verduidelijkt het kabinet-Verlinden. Nergens in het Ministerieel Besluit staat bovendien dat het café afgehuurd moet zijn. Het is ook niet vermeld wié die organisator moet zijn: dat kan dus de cafébaas zijn die een klein evenement met minder dan 200 man organiseert, maar dat kan dus even goed een caféganger zijn die spontaan 40 vrienden uitnodigt. Allemaal goed genoeg om met maximaal 199 mensen zonder maskers en afstand te dansen, dus.

Discotheken met Covid Safe Ticket

Het overlegcomité communiceerde dat de discotheken ook pas op 1 oktober de deuren zullen mogen openen, maar ook voor hen is er een middenweg. In principe mogen zij al vanaf 1 september open én mag er gedanst worden zonder coronaregels, àls er gebruik gemaakt wordt van een Covid Safe Ticket. Dat is het bewijs van vaccinatie, een recente negatieve test of een herstelcertificaat. Door dit achterpoortje in het Ministerieel Besluit zal er dus niet alleen op grote massa-evenementen, op trouwfeesten of bij iemand thuis, maar ook op café en in discotheken gedanst kunnen worden vanaf 1 september.

Volledig scherm Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) © BELGA