Dankzij nieuwe enkelbanden krijgen slachtoffers voortaan melding als dader in de buurt is

Op vakantie met Vincent Van Quickenbor­ne: “Ik heb op het punt gestaan om te stoppen als minister”

Vincent Van Quickenborne en zijn vrouw en kinderen hebben een zwaar en vies jaar achter de rug. De ontvoeringsplannen van de drugsmaffia en het verblijf in het safe house hebben erin gehakt. Maar het was ook een prachtig jaar. Op vakantie maakt de Open Vld-minister ongebruikelijk openhartig de balans op: “Ik wou dat ik in de politiek zo kalm en geduldig was als thuis.”