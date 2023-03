Dan toch geen Legoland in Charleroi: Waalse politici reageren verrast en teleurgesteld

De voormalige site van Caterpillar in Charleroi zal uiteindelijk toch geen Legoland worden. Dat melden verschillende Franstalige kranten en wordt bevestigd aan persagentschap Belga door Waals economieminister Willy Borsus (MR). In augustus vorig jaar werden de plannen met een prijskaartje van meer dan 400 miljoen euro nog voorgesteld.

KIJK. Zo zou Legoland in Charleroi eruitzien

Recent stonden alle lichten op groen bij Merlin Entertainments, het bedrijf dat de Legoland-pretparken uitbaat. Het plan was om tegen 2027 de voormalige fabriekssite om te bouwen tot een festijn voor blokjesfanaten dat even groot zou zijn als de Efteling.

Maar de bedrijfstop van Merlin heeft besloten het anders aan te pakken. Volgens beurskrant ‘L’Echo’ is de nieuwe strategie om te focussen op het verbeteren van de al bestaande Legoland-locaties in Europa en het uitbouwen van de pretparken die worden gebouwd in China.

Volledig scherm Van links naar rechts: Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), burgemeester van Charleroi en PS-voorzitter Paul Magnette, John Jakobsen van Legoland Resorts Group, Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) en federaal staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Derminne (PS) tijdens de presentatie van de plannen voor Legoland in Charleroi. © Photo News

Aan ‘L’Echo’ verduidelijkt Merlin dat de koerswijziging niet aan de Waalse politici ligt. “We waren onder de indruk van het professionalisme en de samenwerking met de verschillende Belgische overheden. We willen hen bedanken voor het harde werk”, aldus een verklaring van het bedrijf.

Minister Borsus zegt dat het “uiteraard een teleurstelling is, want we moeten van nul herbeginnen”. Bij Wallonie Entreprendre, dat ondernemerschap bezuiden de taalgrens ondersteunt, reageert men verrast. “We zagen het echt niet aankomen”, aldus Sébastien Durieux.

Volledig scherm Hoe het bedrijventerrein in Charleroi er momenteel bij ligt. © Legoland

Het project zou een investering van 400 miljoen euro hebben betekend, waarvan een deel opgehoest door het Waals Gewest. Er zouden zo’n 800 directe en 640 indirecte jobs zijn ontstaan door Legoland in Charleroi. Het zou mikken op 1,5 tot 2 miljoen bezoekers per jaar, goed voor een omzet van 120 miljoen euro. Er werd vorige zomer gesproken van de op een na grootste investering in Wallonië van de afgelopen tien jaar (na Google in Bergen).

Volledig scherm Legoland in Charleroi had een Belgische toets kunnen krijgen met miniatuurversies van bekende Belgische gebouwen. © Photo News

Wat er nu moet gebeuren met de 100 hectare aan voormalig bedrijventerrein, is onduidelijk. Er ligt namelijk niets concreets op tafel. “De grootte van de site is zowel een voordeel als een nadeel”, aldus Durieux bij ‘L’Echo’. “Maar ik maak me geen zorgen. Het potentieel van deze site blijft aanzienlijk”, concludeert hij.

Graafmachineproducent Caterpillar kondigde de sluiting van zijn vestiging in Gosselies in 2016 aan. Er waren toen nog zowat 2.000 werknemers aan de slag op de site. Wallonië nam de gronden na de sluiting over voor een symbolische euro.