Dan toch geen containerdorp voor 400 asielzoekers in Kampenhout

Tik­Tok-CEO: “ByteDance is geen agent van China of enig ander land”, China fel tegen gedwongen verkoop van bedrijf

China zal zich met hand en tand verzetten wanneer het Chinese bedrijf ByteDance zou worden gedwongen om TikTok te verkopen. Dat heeft het ministerie van Handel in Beijing gezegd, kort voor een hoorzitting van het Amerikaanse Congres met CEO Shou Zi Chew. Die staat gepland om 15 uur Belgische tijd. “ByteDance is geen agent van China of enig ander land”, staat te lezen in de voorbereide toespraak van Chew.