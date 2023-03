Dan toch geen containerdorp voor 400 asielzoekers in Kampenhout, N-VA reageert tevreden: “Blijf met jullie handen van onze Vlaamse Rand”

UPDATEEr komt dan toch geen tijdelijk asielcentrum in de Vlaams-Brabantse gemeente Kampenhout. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Na onderzoek bleek dat het terrein “technisch ongeschikt” is om een asielcentrum in te richten. De Moor betreurt dat “sommige politici dat onderzoek niet konden afwachten en dachten te kunnen scoren met het zaaien van onrust”. Voor het plaatsen van de 600 containers worden nieuwe pistes onderzocht.

Het kernkabinet besloot begin deze maand om 700 extra opvangplaatsen te creëren. Opvallend: een vierhonderdtal van die plekken wou staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) in Kampenhout onderbrengen door een containerdorp te bouwen op de site van de oude slipschool van de rijkswacht. Op het idee kwam al snel veel kritiek van buurtbewoners, natuurorganisaties en politici.

Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) reageerde in eerste instantie meewerkend op het plan, maar gaf een week later te kennen dat de gemeente zich toch zou kanten tegen een asielcentrum, omdat die midden in het natuurgebied van het Hellebos zou komen. De burgemeester van Steenokkerzeel was niet te spreken over het idee, en Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemde het plan vorige week nog een “milieumisdrijf”.

Quote Ik betreur dat sommige politici dat onderzoek niet afwachtten en dachten te kunnen scoren met het zaaien van onrust Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor

Een aantal technische en juridische kwesties moesten nog worden uitgeklaard, bevestigde de Moor na de storm van kritiek. Het ging dan bijvoorbeeld om de watervoorziening en de stedenbouwkundige voorschriften. Nu het onderzoek rond die kwesties is afgerond, blijkt dat “het onhaalbaar wordt om op korte termijn alle nodige technische werken, zoals het aanleggen van riolering, te voorzien”, zegt het kabinet van de Moor.

Volledig scherm Op dit terrein in Kampenhout zou een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers komen. © Photo News

“Zoals ik altijd heb aangegeven zijn terreinen vaak in onderzoek. Als opvang mogelijk is op een terrein, organiseren wij opvang. Als dat niet mogelijk is, doen wij dat niet. Dat lijkt me de logica zelve. Ook in Kampenhout zijn we zo te werk gegaan”, zegt staatssecretaris de Moor.

KIJK. Zuhal Demir (N-VA) verzette zich vorige week in parlement al tegen container­dorp voor 400 asielzoe­kers in Kampenhout

“Ik betreur dat sommige politici dat onderzoek niet afwachtten en dachten te kunnen scoren met het zaaien van onrust. Intussen is er duidelijkheid en het blijkt dat het in Kampenhout niet mogelijk is om op zeer korte termijn alle nodige technische werken zoals het aanleggen van riolering, te voorzien.” Voor het plaatsen van de 600 containers worden nieuwe pistes onderzocht, meldt het kabinet nog.

Kampenhout en N-VA tevreden

De gemeente Kampenhout reageert tevreden op de beslissing. “Als lokaal bestuur zijn we tevreden dat onze beleidsvisie om de zone naar natuurgebied te herbestemmen hier ook gerespecteerd wordt. Hopelijk keert de rust in het Hellebos nu terug.” Ook voormalig staatssecretaris Theo Francken is tevreden. “Blijf met jullie handen van onze Vlaamse Rand”, tweet hij. “De federale regering trachtte de Vlaamse wetgeving te omzeilen. Niet dus. Regels gelden er voor iedereen”, reageert Zuhal Demir.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. CD&V reageerde vorige week in parlement op containerdorp: “We respecteren de regels”