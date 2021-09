Dan toch geen algemene pauze voor buitenlandse adopties, wel screening per land van herkomst

De pauze komt er dus niet, maar er komt wel een screening per herkomstland, aldus het kabinet-Beke. Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) zal nu nagaan welke adoptiekanalen al dan niet problematisch zijn en als dat zo is, dan wordt de samenwerking stopgezet. “Zij zullen ter plaatse gaan naar de landen waarmee na risicoanalyse samengewerkt kan worden of nieuwe samenwerking kan worden gezocht", aldus Beke.

Gevolgen

“Ik ben tevreden dat er geen adoptiepauze komt, daar was immers niemand mee gebaat”, reageert Parys. “We gaan de samenwerking met de herkomstlanden wel gericht versterken net zoals we de nazorg op punt gaan stellen en een aantal andere gerichte verbeteringen inbouwen in het systeem. Maar er komt geen pool van pleegzorg en adoptiekandidaten zoals voorgesteld. We vragen nu dat er duidelijke communicatie komt naar iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij adoptie zodat de rust kan weerkeren. Het goede nieuws is dat we kinderen die geen andere opties hebben blijven helpen en kandidaat-adoptieouders weten waar ze aan toe zijn.”