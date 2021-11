Damien Gérard nieuwe auditeur-generaal Belgische Mededingingsautoriteit

Petra De Sutter over akkoord verplichte vaccinatie zorgperso­neel: “Teksten zijn nu verfijnd en verbeterd”

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt dat het “verfijnde” akkoord over de verplichte vaccinatie in de zorgsector een verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijke dat PS-voorzitter Paul Magnette plots opblies. “Het waren moeilijke momenten tijdens het overleg daarover, maar we zijn er toch weer in geslaagd om tot een akkoord te komen”, zei ze in De Zevende Dag.

