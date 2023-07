Dalle vindt maatregelen tegen Belgische bezoekers zwembaden Terneuzen te verregaand

Flexi-job­bers verdringen vaste werknemers in horeca: hoe komt dat en hoeveel verdienen ze?

Flexi-jobbers verdringen steeds meer vaste personeelsleden in de horeca. Vorige maand was minder dan de helft van de werknemers in de sector vast in dienst. Zij worden vooral vervangen door flexibel in te zetten personeel. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Hoe komt dat? Een horeca-ondernemer geeft inkijk in hoeveel hij zijn flexi-jobbers betaalt.