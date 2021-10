Dalle niet gerustgesteld na gesprek met makers 'Ik wil een kind’

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft een gesprek gehad met de makers van het VTM-programma 'Ik wil een kind'. Over dat programma is de voorbije week heel wat commotie ontstaan. "Ik heb mijn bezorgdheden meegegeven en gevraagd het kinderrechtenperspectief centraal te stellen. We zullen zien wat het geeft, maar ik ben er nog niet helemaal gerust in." Dat heeft minister Dalle in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Steven Coenegrachts (Open Vld), Katrien Schryvers (CD&V) en Klaas Slootmans (Vlaams Belang).

Over het VTM-programma 'Ik wil een kind' is de voorbije dagen al behoorlijk wat inkt gevloeid. In het programma gaat Dina Tersago op zoek naar wensouders die kiezen voor bewust co-ouderschap. Dat is een niet-traditionele gezinsvorm waarbij twee of meer mensen afspreken om samen een kind op de wereld te zetten en op te voeden, zonder dat er sprake is van een romantische relatie.

De programmamakers en de zender hebben de voorbije dagen uit allerlei hoeken kritiek gekregen, ook uit politieke hoek. Die kritiek werd woensdagmiddag in het Vlaams Parlement kamerbreed herhaald.

Ook minister van Media Benjamin Dalle herhaalde dat hij zich "ernstige zorgen" maakte over het programma. Volgens hem worden met de plannen "ethische grenzen" overschreden. "Een kind krijgen is nog iets anders dan een huis kopen of een partner zoeken. In andere programma's (zoals 'Blind Gekocht' of 'Blind Getrouwd', red.) heb je volwassenen die hun toestemming geven. Hier is er sprake van een ongeboren kind dat zijn toestemming niet kan geven", aldus Dalle.

De mediaminister heeft intussen een gesprek gehad met de makers en met de zender. "Ik heb daarin mijn bezorgdheden meegegeven. Ik heb ook gevraagd het kinderrechtenperspectief centraal te stellen en de Kinderrechtencommissaris te betrekken. We zullen zien wat het geeft, maar ik ben er nog niet helemaal gerust in, moet ik toegeven". Of het programma een inbreuk is op het kinderrechtenverdrag, is volgens Dalle "niet zo duidelijk", onder meer omdat het gaat om kinderen die nog niet geboren zijn.

Het programma verbieden of laten censureren, kan de minister naar eigen zeggen niet doen. "Het is niet aan de mediaminister om een televisieprogramma goed te keuren of te verbieden. Dat kan ik niet doen. Maar het is niet omdat het niet verboden is, dat het ethisch verantwoord is", aldus nog Dalle.

VTM zegt vanavond in een reactie de kritiek van de voorbije dagen te begrijpen, maar verzekert dat 'Ik wil een kind' wensouders "sereen" in beeld zal brengen. "Wij nodigen iedereen dan ook uit om met een open blik te kijken op 18 oktober", aldus een een woordvoerster.

LEES OOK: