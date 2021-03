Dalle: "Beschamend dat er nog geen duidelijkheid is voor jeugdkampen”

Drie schooldi­rec­teurs getuigen: “We hadden corona zo goed onder controle en dan in één keer... een explosie”

9:38 “Tot vorige week hadden we alles nog goed onder controle. En nu, in één keer… het is een explosie.” Basisschool ’t Wimpelke in Impe (Lede) is dicht, nadat in het derde leerjaar negentien van de 26 leerlingen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook elders in Vlaanderen zit het virus tussen de schoolmuren en moeten leerlingen thuisblijven. We vroegen drie schooldirecteurs hoe ze de crisis managen.