Daling van aantal beroepsjournalisten in Vlaanderen zet zich voort

In 2020 waren er in Vlaanderen 2.537 beroepsjournalisten. Dat zijn er 61 minder dan in 2015 en 69 minder dan in 2010. Dat meldt de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) in zijn jaarverslag van 2020. Die daling is al enkele jaren aan de gang en het verontrust de VVJ dat die tendens zich voortzet en dat er geen kentering in zicht is.