Daling onderwijsvacatures zorgt voor minder groot leerkrachtentekort, maar beroep nog altijd niet aantrekkelijk genoeg

Het COVID-jaar 2020 zorgde voor veel minder vacatures in het Vlaamse onderwijs. In het basisonderwijs was er in januari 2021 een daling van 19 procent vergeleken met het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB, die Slagmulder onder de loep nam. In het secundair onderwijs zet die trend zich nog feller door en waren er 13 procent minder vacatures in vergelijking met de zomer en maar liefst een kwart minder dan een jaar eerder.