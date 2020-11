Daling coronacijfers zet door: minder nieuwe infecties, overlijdens en ziekenhuisopnamen in ons land

Iets minder overlij­dens in Vlaamse woonzorg­cen­tra, aantal besmettin­gen stabili­seert

20 november In de Vlaamse woonzorgcentra waren de afgelopen vier dagen 179 overlijdens door Covid-19 te betreuren, ten opzichte van 238 in dezelfde periode een week eerder. Het aantal besmettingen lijkt er een plateau te hebben bereikt. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg & Gezondheid. "Dit is een klein lichtpuntje, maar we moeten alle zeilen bijzetten om hier door te komen", zegt woordvoerder Joris Moonens.