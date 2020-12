Dakloos door corona: “Waar ik slaap? Gewoon in de metro”

Een half punt op zes: Vlaanderen scoort bar slecht op Europese natuurdoe­len

13:09 Met slechts een half punt op zes is Vlaanderen faliekant gebuisd voor de natuurambities die Europa in 2011 tegen dit jaar vooropstelde. Dat blijkt uit het Natuurrapport van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Voor vijf van de zes Europese doelen halen we een onvoldoende. Er komt dan wel natuurgebied bij, maar structureel liggen we zwaar achterop. “De uitdaging is enorm groot”, erkent Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Volgens oppositiepartij Groen moet minister Demir haar omgevingsbeleid veel beter afstemmen op haar natuurbeleid.