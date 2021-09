Dak van Action begeeft het onder inbeukende regen, stortvlaag veroorzaakt kortsluiting en rookontwikkeling in woonzorgcentrum

Kortrijk/Harelbeke Vriend van Miss België na week in cel vrijgela­ten: “Ben geen crimineel, enkel opgekomen voor aangerand meisje”

8 september De vriend van huidig Miss België Kedist Deltour (24) is woensdag na een verblijf van één week in de cel opnieuw vrijgelaten. De rechter in Kortrijk ging in op de vraag van Keita Losene tot voorlopige invrijheidstelling. Hij moet zich wel elke dag aanmelden bij de politie en mag het land niet verlaten. “Hij is zeer blij en opgelucht”, reageert zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke.