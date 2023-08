Daisy (39) getuigt over de Kroatische droomreis die een nachtmerrie werd: “Hij dook de zee in. Plots lag Patrick (47) roerloos op zijn buik”

Pannenkoe­ken­huis ’t Fietskotje kreeg bijna 11 op 10 van Luc Bellings: “Chocolade­saus apart serveren? Weet je hoeveel potjes ik dan uit het gras moet vissen?”

Een 11 op 10 van Bellings? Ei zo na zorgde ’t Fietskotje in Bredene voor deze onwaarschijnlijke primeur. Maar door te besparen op de afwas en bij ‘pannenkoeken mikado’ het ijs en de chocoladesaus al meteen over de pannenkoeken zelf te kappen, ontzegden uitbaters Bernard Huyghe (65) en Muriel Vandesteene (40) zich deze fabuleuze topscore. “En toch zullen we in de toekomst net hetzelfde blijven doen.” Op bezoek bij het speciaalste pannenkoekenhuis van het land, waar alles per (halve) meter wordt verkocht.