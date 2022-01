Dagprijzen in woonzorgcentra bleven vorig jaar stabiel.

Vorig jaar zijn de dagprijzen in woonzorgcentra bijna stabiel gebleven. De gemiddelde dagprijs in de Vlaamse woonzorgcentra steeg van 60,06 euro naar 60,80 euro, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Tussen 1 mei 2020 en 1 mei 2021 is de gemiddelde dagprijs in de Vlaamse woonzorgcentra gestegen van 60,06 euro naar 60,80 euro. Het gaat om een verschil van 1,23 procent, maar in die periode steeg de consumptieprijsindex met 1,46 procent. Er is dus een reële dagprijsdaling van 0,23 procent, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

"De procedure om de dagprijs te indexeren, houdt in dat de prijzen worden aangepast aan de stijging van de levensduurte uit het verleden. De stijging van de levensduurte wordt dus met vertraging in de dagprijs verrekend. In de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 steeg de consumptieprijsindex minder dan afgelopen jaar.

Dagprijsstijging

Dat verklaart dat de dagprijsstijgingen in 2021 minder hoog waren dan de stijging van de levensduurte in de periode van de meting", verklaart woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. Door de toegenomen inflatie zullen de cijfers dit jaar wel stijgen, verwacht hij.

Ook indexeerden minder woonzorgcentra hun prijzen in vergelijking met het jaar voordien. Het ging om 593 van de ongeveer 820 woonzorgcentra in Vlaanderen. Daarnaast dienden 66 woonzorgcentra een aanvraag voor prijsverhoging om andere redenen in die werd goedgekeurd, dat zijn er minder dan in 2020. Het aanpassen aan de stijgende levensduurte is dus de belangrijkste oorzaak voor de stijging van de dagprijzen.

Ook nieuwe en vernieuwde woongelegenheden in woonzorgcentra stuwen de dagprijzen. Deze kamers waren 2,29 procent duurder dan gemiddeld.

De COVID-19-crisis heeft dus maar een beperkt effect op de prijzen. Er werden iets minder dagprijsverhogingen aangevraagd dan voor de pandemie. De woonzorgcentra werden ook in grote mate gecompenseerd door de Vlaamse overheid voor het omzetverlies door de pandemie. "Zo hebben we investeringen terugbetaald in functie van een betere bescherming en ventilatie, konden onze woonzorgcentra hun personeel aan boord houden en zo de kwaliteit van zorg steeds garanderen", zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V). "Deze cijfers zijn voor mij dan ook een absolute geruststelling.”

LEES OOK.