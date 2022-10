Dagelijks 9.000 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden

De keuze om de campagne te lanceren aan een school was niet toevallig, vertelt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. “We merken dat er nog steeds te snel gereden wordt. Ook op plekken waar zich veel kwetsbare weggebruikers bevinden, zoals aan schoolomgevingen. Snelheid verminderen is absoluut van belang voor de veiligheid van die weggebruikers, in de eerste plaats van kinderen.”

Net iets te snel

Voor het eerst is de kaap van 3 miljoen snelheidsovertredingen op een jaar gerond. In 2021 ging het om 3.267.348 overtredingen, terwijl er in precoronajaar 2019 nog 2.818.570 overtredingen werden geregistreerd. De stijging zit vooral in de groep bestuurders die “net iets te snel reden” (+27 procent). Het aantal bestuurders dat meer dan 10 kilometer per uur boven de limiet zat, is afgenomen tegenover 2019 (-6,3 procent). Gemiddeld werden dagelijks 132 bestuurders betrapt die meer dan 30 kilometer per uur te snel reden (1,5 procent).