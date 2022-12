“Dagelijks 65.000 mannelijke kuikens gedood”: Groen vraagt verbod op doden eendagshaantjes

Volgens Almaci werden er in 2021 alleen 23,64 miljoen eendagshaantjes gedood gewoon omdat ze "economisch niet voldoende opleveren". "Zo ga je niet met levende wezens om'", meent de Groen-politica. Zij wijst erop dat in andere landen als Frankrijk en Duitsland al een verbod bestaat. "Dat moet ook in Vlaanderen kunnen", klinkt het.

Alternatieve screening

Er bestaat volgens Almaci namelijk een methode om het dierenleed te vermijden. Zo wordt in Frankrijk en Duitsland ingezet op alternatieve screening om het geslacht van de kuikens te bepalen wanneer ze nog in het ei zitten. Ook de KU Leuven heeft jaren geleden al een betrouwbare techniek van screening uitgewerkt. In Frankrijk wordt de meerkost van de screening geraamd op 1 eurocent extra kost per zes eieren. "Een economisch argument om niets te ondernemen, is er dus niet", meent Almaci.