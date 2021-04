Dagcontracten voor langdurige tewerkstelling in opmars: “Problematisch”

In 2020 werd ongeveer een kwart van de dagcontracten eigenlijk ingezet voor een langdurige tewerkstelling. Dat betekent dat werknemers elke dag moeten afwachten of ze de volgende dag nog aan de slag kunnen. In 2019 was dat voor 21 procent van de dagcontracten het geval. Het gaat dus om een lichte stijging, maar de Nationale Arbeidsraad had in 2018 wel beslist dat de inzet van dagcontracten voor langdurige aanstelling in de twee daaropvolgende jaren eigenlijk met een vijfde moest dalen. Dat is dus niet gelukt.