Dagboek uit Houthulst. Een week in de ‘coronabroeihaard’: “Elke ochtend moeten tellen hoeveel bewoners we ‘s nachts zijn verloren? Da's hard”

Binnenland Grote onzeker­heid bij steden en gemeenten over financiële toekomst

22 januari Er heerst bij de steden en gemeenten in Vlaanderen grote onzekerheid over hun financiële toestand in 2021 en de komende jaren. Dat blijkt uit een bevraging die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) deed bij de financieel directeurs in steden en gemeenten. VVSG vraagt aan de andere overheden om de lokale besturen te blijven steunen.