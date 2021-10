‘Pandora Papers’: Belg handelt in meester­kunst, maar betaalt hier amper belastin­gen

9 oktober De Belg Paolo Vedovi, medeoprichter van de Brusselse Galerie Vedovi, is ook eigenaar van een postbusvennootschap in Hongkong die handelt in werken van Magritte, Picasso en andere topkunstenaars. Dat blijkt uit de Pandora Papers. Op de winst hoeft het bedrijfje in Hongkong géén belastingen te betalen en ook in België werd al jaren weinig of geen vennootschapsbelasting betaald, schrijven Le Soir, De Tijd en Knack.