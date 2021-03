“Daders aanslagen 22 maart pleegden eerst ‘testmoord’ op willekeurig slachtoffer”

TV Studenten­col­lec­tief verwerkt trauma Zaventem-aanslagen tot zesdelige fictie­reeks voor VTM: “Het is een verhaal geworden waar hoop uit straalt”

10 maart 22 maart had de zesdejaars van het Sint-Ritacollege uit Kontich in Rome moeten brengen voor beklijvende indrukken van het Colosseum en de Sixtijnse Kapel. De aanslagen in Zaventem zetten alles op zijn kop. Vijf jaar later hebben twee oud-leerlingen een zesdelige fictiereeks gemaakt voor VTM en VTM GO. “We laten zien hoeveel veerkracht jongeren van achttien hebben, het is absoluut geen zielige of duistere reeks.”