Dader mesaanval Brussels metrostation zat drie keer in psychiatrie met bipolaire stoornis. Psychiater Sabine Wyckaert legt uit wat de aandoening net is

Anwar H., de 30-jarige man uit Schaarbeek die maandag in het Brusselse metrostation Schuman drie passagiers neerstak , zat al drie keer in de psychiatrie. Hij is aangehouden wegens poging tot moord.

Eén van de drie slachtoffers, een 25-jarige jongeman, raakte zwaargewond en herstelt nog in het ziekenhuis. Anwar H. kon na de feiten vrijwel onmiddellijk overmeesterd worden. De politieagenten hielden hem onder schot, waarna die zijn mes liet vallen en zich op de grond liet zakken. De man rolde op zijn buik en werd nadien gearresteerd.

De vader van Anwar H. zegt aan ‘Het Nieuwsblad’ dat zijn zoon “niet gevaarlijk” is. “Hij is bipolair (ook wel een manisch-depressieve stoornis genoemd nvdr.) en neemt hiervoor medicatie. Als hij die vergeet, slaat hij helemaal door. Dat is wat er gebeurd is maandag. Hij bedreigde en stak mensen neer met een mes, maar dat is enkel door zijn ziekte”, luidt het. Volgens de vader moet zijn zoon opgenomen worden.

KIJK. Op deze beelden is te zien hoe de man met een mes zwaait en voorbijgangers lastigvalt

Wat betekent bipolair

Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis waarbij sprake is van sterke stemmingswisselingen: manische en depressieve periodes. Bij sommige mensen ontstaat een manie of een depressie heel geleidelijk.

Tijdens een manische periode kunnen mensen heel energiek en druk zijn. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze alles aankunnen en snel heel boos worden. Tijdens een depressieve periode hebben mensen weinig energie en gewone dingen kosten grote moeite.

Zowel in het diepste dal van de depressie als tijdens de hoogste piek van de manie kunnen psychoses voorkomen. Hoe een bipolaire stoornis verloopt, verschilt van persoon tot persoon. Er kunnen lange stabiele episodes zijn, waarbij de stemming redelijk normaal is en er minder beperkingen zijn in het dagelijks leven.

Samenwerking

Net nu pleit de korpschef van de Brusselse politiezone Noord voor een betere samenwerking tussen politie, parket en geestelijke gezondheidszorg. “Het probleem is de communicatie tussen de verschillende diensten”, aldus hoofdcommissaris Olivier Slosse gisteren in de Kamercommissie Justitie. Daar werd de mesaanval op agenten in Schaarbeek in november besproken.

Politieman Thomas Monjoie (29) overleed vorig jaar in november na een steekpartij.

KIJK. Ooggetuige vertelt over steekpartij in metrostation Schuman