Daarom sluit NMBS loketten in 44 stations: "Ticket aan loket printen is duurder dan treinrit”

Ook de klanten van de NMBS bevinden zich op het spoor van de vooruitgang. In 2015 waren loketten nog goed voor meer dan de helft (54 procent) van de verkoop. Afgelopen jaar kwam nog slechts één ticket op de vijf uit de printer van een loket. Die snelle digitalisering is geen rechtstreeks gevolg van corona. Ook in 2019 kwam al 75% van de tickets digitaal of uit een automaat, zegt woordvoerder Bart Crols. "Het is een evolutie in de samenleving, en corona zal die misschien nog versnellen. Wij tellen een 70-tal stations die 60 tot 92 procent van de tijd niet actief zijn. Dat maakt dat de kost om een ticket aan te maken er hoger uitvalt dan de prijs van het ticket. Als je vaststelt dat de verkoop zo minimaal is, is het toch normaal dat je daar ook conclusies aan verbindt. Ook ons budget is beperkt, en we kunnen geld maar één keer uitgeven. We investeren veel in stations en in een sterke dienstverlening, maar we kunnen niet alles doen. Bij de 44 stations waar de loketten verdwijnen, kwamen amper nog mensen aan het loket."