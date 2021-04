Daarom moest het Overlegcomité ingrijpen: GEMS-rapport toont hoe het gesteld is met onze motivatie, onze nauwe contacten én of ze nog eens een hand of zoen krijgen

Van Ranst maakt zich zorgen over tweede knuffelcon­tact: “Dit kan enorme impact hebben”

14 april “De grootte van dit pakket is opmerkelijk”, zo reageert een ongeruste Marc Van Ranst in VTM NIEUWS na het Overlegcomité. “Enkele lobbygroepen zullen wel tevreden zijn, maar men speelt toch wel gevaarlijk spel. Er mag niets fout gaan of we komen in de problemen.” Ook infectiologe en voorzitster van de GEMS-expertenraad Erika Vlieghe (UZA) reageert bezorgd op de versoepelingen. “De ziekenhuizen liggen tot de nok toe gevuld, daar is op dit moment geen enkele buffer.”