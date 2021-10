Daarom mislukte de entree van Conner Rousseau grandioos

Minister Vandenbrou­c­ke: "Er komt geen nieuwe lockdown, maar wacht niet op de politiek om opnieuw mondmasker te dragen”

24 oktober Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft in VTM NIEUWS benadrukt dat de coronacijfers stijgen en dat er onmiddellijk in actie moet worden geschoten. Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept daarom morgen het kernkabinet bijeen om de coronasituatie in ons land te bespreken. Een nieuwe lockdown moeten we niet vrezen, maar Vandenbroucke pleit wel al voor een uitbreiding van het Covid Safe Ticket voor evenementen, en dan vooral voor evenementen die binnen plaatsvinden. “Wie een vaccinatiepas heeft, zal een gemakkelijker leven kunnen leiden.” Hij raadt ook iedereen aan nu al het mondmasker opnieuw te dragen in bepaalde situaties.