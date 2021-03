Daar komen - eindelijk - de sneltesten op het werk: “Met de huidige cijfers moeten we niet meer twijfelen. We zullen rap weten wat ze waard zijn”

En plots is daar de oplossing om de derde golf te vermijden: sneltesten op het werk. “Zo kunnen we én de economie laten draaien én de scholen openhouden”, aldus minister Petra De Sutter (Groen). Bij bpost beginnen ze nu met een proefproject: wissertje in de neus, een kwartier wachten en hop, veilig aan het werk — of naar huis, als de test positief is. Nochtans vond de overheid zo’n sneltest niet betrouwbaar genoeg om eerder in de strategie in te zetten. “We moeten met de huidige cijfers niet meer twijfelen”, meent de minister. “We zullen rap weten wat ze waard zijn, die sneltesten.”