D-Day voor veel eigenaars van zonnepanelen: allerlaatste kans om premie aan te vragen na afschaffing terugdraaiende teller

Even een rewind naar begin vorig jaar toen het Grondwettelijk Hof de regeling met de virtueel terugdraaiende teller vernietigde. Die gaf eigenaars van zonnepanelen met een digitale teller nog recht op het oude systeem met een terugdraaiende teller en een prosumententarief. Dat is een vergoeding die de bezitters van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het distributienet. Daarop besloot de regering om eigenaars van zonnepanelen met een digitale teller recht te geven op een eenmalige compensatie, die een rendement van 5 procent op 15 jaar moet garanderen. De hoogte van de premie is berekend in functie van het geïnstalleerde piekvermogen van de zonnepanelen, volgens een vaste vergoeding in euro per kWp. Een installatie van 8kWp krijgt het dubbele van een installatie van 4kWp wanneer de zonnepanelen en digitale teller op hetzelfde moment zijn geïnstalleerd. Wie in 2016 bijvoorbeeld 9 zonnepanelen in dienst nam en in 2020 een digitale meter liet installeren, kan dan bijvoorbeeld rekenen op een premie van 900 euro die het Vlaams Energie- en klimaatagentschap doorgaans twee weken na aanvraag al op de rekening stort.