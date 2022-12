Cynischer wordt het niet: Sasker zoekt niet alleen nog altijd een job, maar verliest intussen ook zijn uitkering

Net wanneer Sasker Van de Ven (27) weer wat nieuwe en grotere hoop op een échte job mag koesteren, volgt een nieuwe klap. Vorige week getuigde hij bij HLN over zijn vruchteloze zoektocht naar werk. Omdat hij in een rolstoel zit, brachten 70 sollicitatiebrieven geen soelaas. “Terwijl ik die moeite eigenlijk niet hoef te doen, want ik heb een uitkering”, zei hij toen. Maar zie: nu kreeg hij plots het droge bericht dat die uitkering vanaf 1 januari wegvalt. “Ineens moet ik met de helft minder zien rond te komen.”