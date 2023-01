Cybercriminelen winkelen in luxewinkels in Antwerpen en Brussel... met geld slachtoffers

“We kunnen gerust zeggen dat ze op een maand tijd 30.000 euro en meer buitmaken.” Dat vertelt Ives Vilain van de Antwerpse cybercrime-unit over een koppel gezochte cybercriminelen. Een onbekende man en vrouw spendeerden duizenden euro’s in luxewinkels in verschillende steden in België. Misschien heeft u hen zien rijden, want ze verplaatsen zich met… een elektrische step.

Een bewakingscamera filmt op 7 september hoe een nette, donkerharige man probeert om voor duizenden euro’s Apple-producten aan te kopen in een dure elektronicazaak in Antwerpen. Hij probeert met zijn smartphone te betalen, maar dat lukt niet meteen. Pas na verschillende keren te switchen tussen verschillende rekeningen, en daarna opnieuw te proberen met nog een andere smartphone, lukt het uiteindelijk. De man stapt even later buiten met een dure iPhone.

Wat de verkoper niet weet, is dat de man niet betaalt met zijn eigen geld. Op zijn smartphone staan koppelingen naar rekeningen van phishingslachtoffers. Bij phishing proberen oplichters op het internet om je bankgegevens te pakken te krijgen. “Hij heeft van die mensen de codes ontfutseld. Hij heeft van meerdere slachtoffers de accounts op zijn gsm staan. Dus als de eerste niet lukt, probeert hij een andere account”, legt Vilain uit aan Faroek. Met andere woorden: dit is mogelijk wat er met uw geld gebeurt, wanneer u het slachtoffer wordt van phishing.

Met de e-step

De donkerharige man werkt samen met een jonge, nette vrouw met lang donker haar. Vilain heeft hen uitgebreid in beeld kunnen brengen dankzij een diepgaand onderzoek. De twee duiken in verschillende plaatsen in België op: van Antwerpen en Brussel, tot Ieper. Steeds zijn ze aan het winkelen in dure boetieks, van Louis Vuitton tot de dure elektronicazaak Lab9, bekend om z’n Apple-producten. Ze doen duizenden euro’s op, al shoppend met gestolen geld.

En opvallend: de twee verplaatsen zich met een elektrische step. Wanneer ze klaar zijn in de ene winkel, stappen ze op een e-step en rijden ze naar de volgende winkel. De beelden wekken verontwaardiging op: soms hangt hun stuur zo vol zakjes met spullen, dat er nauwelijks nog iets bij kan. De buit is dan ook niet min: de cybercrime-unit kon op drie weken tijd zo’n 15.000 euro aan uitgaven in kaart brengen. En dat is wellicht een onderschatting. Vilain: “Ik denk dat we niet alle transacties hebben, en dat we gerust kunnen zeggen dat ze op een maand tijd 30.000 euro en meer buitmaken. Dus dat is een erg lucratieve bezigheid.” De gestolen spullen verkopen ze achteraf weer om winst te maken.

KIJK. Opvallend: de twee verplaatsen zich met een elektrische step. Wanneer ze klaar zijn in de ene winkel, stappen ze op een e-step en rijden ze naar de volgende winkel

Internationale bende

Wellicht maken de twee deel uit van een groter netwerk. De slachtoffers maken ze in Duitsland, het gestolen geld doen ze op in België. Zo proberen ze om onder de radar van de politie te blijven. Maar de politie van Antwerpen wil het hier niet bij laten: ze verspreidt nu bewakingsbeelden van de twee in de hoop dat ù kan helpen om hen te vinden. “Via een winkelier weten we al zeker dat ze Duits spreken”, vertelt Vilain. “Ze gebruiken ook diverse namen en aliassen, onder andere ‘Sefer Halil’, of ‘Onder Samir’.” Hun identiteit is voorlopig onbekend, maar het is wel duidelijk dat er een link is met Duitsland.

De politie zou graag spreken met iedereen die meer informatie over de twee heeft. Als u hen ergens ziet, als ze in uw winkel iets kopen, of als u weet waar ze verblijven - de twee zouden regelmatig in hotels of Airbnb’s overnachten - dan kan die informatie het onderzoek vooruit helpen. Met al uw tips kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of u kan mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

