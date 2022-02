Cybercriminelen slaan toe in havenbedrijven: “Daders zijn deel van grote hackersgroep die om losgeld vraagt”

Bemanning van reddingshe­li­kop­ter oefent crash met akelige en ijskoude oefening

De bemanningsleden van de Belgische NH90-reddingshelikopters, de opvolger van de bekende Sea King, krijgen deze week een levensbelangrijke training. Ze leren hoe ze zichzelf kunnen redden uit de helikopter als die zou neerstorten in volle zee. De intense en best akelige training vindt plaats in het openluchtzwembad van Oostduinkerke. Het water is amper zes graden Celsius, even koud als de zee.

15:02