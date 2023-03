Cybercriminaliteit in België bijna verdrievoudigd in vijf jaar

Cybercriminaliteit is in ons land de laatste vijf jaar bijna verdrievoudigd. Dat stelt Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere op basis van cijfers die hij opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Hij pleit voor meer middelen en manschappen in de strijd tegen cybercriminaliteit en de overheveling van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) van de premier naar Binnenlandse Zaken.

In 2017 werden 21.605 feiten van cybercriminaliteit geregistreerd. Dat aantal steeg naar 48.440 in 2021. In de eerste helft van vorig jaar telde men al 28.562 feiten, waardoor het aantal in vijf jaar tijd bijna driemaal hoger ligt.

Meer dan vier van de vijf registreerde zaken (23.858 van de 28.562 feiten in de eerste helft van 2022) handelden om informatiebedrog. Daarna volgen hacking (9%), valsheid in informatica (6,5%) en sabotage (0,6%). De oplichting via internet verdubbelde in dezelfde periode van 14.174 geregistreerde feiten in 2017 tot 19.489 feiten in de eerste semester van 2022.

Maatregelen tegen cybercriminaliteit

In haar antwoord verwees minister Verlinden naar premier De Croo op de vraag welke preventieve maatregelen tegen cybercriminaliteit genomen werden.

"In ons land zijn diverse ministers bevoegd voor de bestrijding van cybercriminaliteit, maar niemand voelt zich verantwoordelijk", aldus Depoortere die ervoor pleit om het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) dat nu onder de premier valt, onder te brengen bij de minister van Binnenlandse Zaken. "Het bestrijden van cybercriminaliteit is volgens minister Verlinden in de eerste plaats een opdracht voor de politiediensten. Dan moet Binnenlandse Zaken ook maar de hoofdverantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen cybercriminaliteit."