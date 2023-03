Cyberbaas van Belgische Defensie waarschuwt in Kamer voor gevaren TikTok

Volgens de VS staat hij onder controle van de Chinese Communisti­sche Partij, en ook de EU maakt zich zorgen: wie is Tik­Tok-CEO Shou Zi Chew?

Hij is de CEO van het snelst groeiende sociale medium ooit, maar nu is Shou Zi Chew (40) op het matje geroepen in Brussel. De Europese Unie maakt zich immers zorgen om TikTok, de video-app die in de VS al “een tool van het communistische China” genoemd werd. Maar wie is Chew nu eigenlijk? En hoe terecht is de vrees voor spionage?