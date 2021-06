Cursussen reanimeren en eerste hulp bij Rode Kruis winnen aan populariteit na hartfalen Eriksen

Het plotse hartfalen van de Deense voetballer Christian Eriksen laat de gemoederen niet onberoerd. Zowel de voetbalwereld als het grote publiek lijkt plots te beseffen wat het belang is van reanimatie en eerste hulp. “Dat merken we ook in Vlaanderen aan de verhoogde interesse voor de cursussen reanimeren en eerste hulp”, bevestigt Jan Poté, woordvoerder bij het Rode Kruis.

Het Rode Kruis biedt zowel een cursus ‘reanimeren en defibrilleren’ als een ‘basiscursus eerste hulp’ aan. De eerste cursus neemt zo’n vier uur in beslag, het examen incluis. De tweede cursus is wat uitgebreider en duurt zo’n twaalf uur. Wie voor zijn examen reanimeren of eerste hulp slaagt, krijgt een brevet dat vijf jaar geldig is. “Beide cursussen die we voorzien, zijn daarbij gratis”, zegt Poté. Je kan de cursus eerste hulp overigens ook online onder de knie krijgen met behulp van e-modules.

“Zowel bij bedrijven als bij particulieren is er sinds dit weekend een verhoogde interesse. Dat merken we aan de grotere vraag, maar ook een verhoogde trafiek op onze website.” Als de vraag zo groot is, voldoet het aanbod dan nog wel? “Dat valt nog af te wachten”, volgens Poté. “Maar als de vraag blijft groeien, breiden we - zo nodig - ons aanbod uit.”

In 2019 nog volgden maar liefst 42.842 personen (particulieren of werknemers van een bedrijf) een cursus reanimatie of eerste hulp. In 2020 werden tal van opleidingen on hold gezet door corona en namen zo'n 12.989 personen deel aan een cursus.

Wat doe je als iemand een hartstilstand krijgt?

Zijn er - in afwachting van een brevet eerste hulp of reanimeren - nog enkele basistips? Wat doe je best als iemand in jouw buurt een hartstilstand of hartfalen krijgt? “Er is één ding dat je altijd moet doen: de hulpdiensten verwittigen”, benadrukt Poté. “De hulpdiensten helpen je vervolgens op weg en peilen naar de toestand van het slachtoffer.” Daarnaast heeft het Rode Kruis een applicatie die personen helpt bij een noodsituatie: “Zodra je de speakerfunctie aanduidt, zegt deze je stap voor stap wat er moet gebeuren.”