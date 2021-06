Cursisten bedot, geld niet terugbetaald: 58 studenten dienen samen klacht in tegen Centrum voor Avondonderwijs

Brugge Club Brug­ge-manager Vincent Mannaert veroor­deeld tot 3 maanden rijverbod en 1 jaar alcohol­slot na nachtelij­ke uitstap met 2,44 promille

13:26 Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, heeft zich dinsdagochtend moeten verantwoorden voor de politierechtbank. In augustus vorig jaar haalde de politie hem in Oostende van de weg met 2,44 promille alcohol in z'n bloed. Hij was bovendien al driemaal eerder veroordeeld. “Het schuldbesef is zeker aanwezig”, zegt Mannaert. De politierechter haalde vervolgens hard uit. “Moeten we pamperen tot alle pamperfabrikanten miljonair zijn?”